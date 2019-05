Carlos Augusto registra a posse de Anamelka Cadena na Segurança

A posse da subsecretária de Segurança Pública do Piauí, AnaMelka, foi lembrada na fala do deputado Carlos Augusto (PR), nesta manhã de terça-feira (21), durante o tempo destinado aos pequenos avisos. “Quero externar o desejo de que ela continue fazendo o trabalho que ela tem feito em sua carreira como delegada, sobretudo no combate à violência contra a mulher”, ressaltou o parlamentar.

O coronel Carlos Augusto também comunicou que esteve no Hospital da Polícia Militar do Piauí (HPM), e disse que é uma honra administrar o melhor hospital de média complexidade do estado do Piauí. Segundo ele, o hospital realiza mais de sete mil cirurgias por ano, mais de três mil atendimentos por mês, sendo um hospital bastante conceituado.

O deputado informou ainda que nesta manhã de terça-feira, o coronel Marques assumiu a direção do HPM e desejou boa sorte ao novo administrador daquele hospital.

O deputado Ziza Carvalho (PT) falou que apresentou um requerimento destinado ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), onde solicitou a retomada das obras da estrada que liga a cidade de São Miguel do Tapuio a Pimenteiras, saindo na cidade de Valença , no vale do Sambito, denominada de PI-120.

“A PI-120 possui setenta e oito mil metros de extensão, pouco mais de setenta e oito quilômetros, e que liga, praticamente, o Centro Norte do Piauí com o Sul do Estado”, disse o parlamentar, acrescentando que a rodovia é de extrema importância e que o Governo do Estado iniciou as obras em junho de 2018 e que foram paralisadas, e retomadas em novembro.

Ele lembrou que primeira capa de asfalto já concluídas beneficiou a população do Povoado Coqueiro. E que o Piauí precisa muito do término da obra, para beneficiar o desenvolvimento do Estado.

O deputado Henrique Pires (MDB) ressaltou sobre a importância de serem definidos os titulares e os sete suplentes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para que haja o andamento normal da Comissão. O parlamentar avisou ao líder do Governo, Francisco Limma (PT) que não vai poder comparecer a reunião marcada para amanhã, quarta-feira (22), na Comissão de Administração, por conta de que ele irá participar de um audiência pública, no Ministério Público do Piauí, para tratar da situação dos moradores do Parque Rodoviário, localizado na zona Sul de Teresina e que foram vítimas de alagamento, recentemente. Lindalva Miranda

O deputado Carlos Augusto (PR) registrou a posse da subsecretária de Segurança Pública do Piauí, Anamelka Cadena, na sessão desta terça-feira (21), durante o tempo destinado aos pequenos avisos. “Quero externar o desejo de que ela continue fazendo o trabalho que ela tem feito em sua carreira como delegada, sobretudo no combate à violência contra a mulher”.



Carlos Augusto também comunicou que esteve no Hospital da Polícia Militar do Piauí (HPM), disse que é uma honra administrar o melhor hospital de média complexidade do estado do Piauí. Segundo ele, o hospital realiza mais de sete mil cirurgias por ano, mais de três mil atendimentos por mês, sendo um hospital bastante conceituado.



O deputado informou ainda que nesta manhã de terça-feira, o coronel Marques assumiu a direção do HPM e desejou boa sorte ao novo administrador daquele hospital.



O deputado Ziza Carvalho (PT) falou que apresentou um requerimento destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI), onde solicitou a retomada das obras da estrada que liga a cidade de São Miguel do Tapuio a Pimenteiras, saindo na cidade de Valença , no vale do Sambito, denominada de PI-120.



“A PI-120 possui 70 mil metros de extensão, pouco mais de 78 quilômetros, e que liga, praticamente, o Centro Norte do Piauí com o Sul do Estado”, disse o parlamentar, acrescentando que a rodovia é de extrema importância e que o Governo do Estado iniciou as obras em junho de 2018 e que foram paralisadas, e retomadas em novembro.



Ziza Carvalho lembrou que primeira capa de asfalto já concluídas beneficiou a população do povoado Coqueiro. E que o Piauí precisa muito do término da obra, para beneficiar o desenvolvimento do Estado.



O deputado Henrique Pires (MDB) ressaltou sobre a importância de serem definidos os titulares e os sete suplentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para que haja o andamento normal da comissão.



O parlamentar avisou ao líder do Governo, Francisco Limma (PT), que não vai poder comparecer a reunião marcada para amanhã, quarta-feira (22), na Comissão de Administração por participar de uma audiência pública no Ministério Público do Piauí para tratar da situação dos moradores do Parque Rodoviário, localizado na zona Sul de Teresina e que foram vítimas de alagamento.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno