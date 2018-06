Caos na Maternidade Evangelina Rosa é criticado pelo oposição

A situação de precariedade em que se encontra a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), foi um dos assuntos da fala do deputado Luciano Nunes (PSDB), nesta segunda-feira (18), durante o tempo de dois minutos, para os pequenos avisos.

A situação de precariedade em que se encontra a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), foi um dos assuntos da fala do deputado Luciano Nunes (PSDB), nesta segunda-feira (18), durante o tempo de dois minutos para os pequenos avisos da sessão plenária na Assembleia Legislativa.



O parlamentar relatou todo o drama vivenciado pelas parturientes e recém-nascidos naquela maternidade e lembrou que na semana passada, foi feito um pedido de interdição ética da Maternidade Dona Evangelina Rosa pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí.



“Foi feito um pedido de interdição ética. Se avoluma e cresce a cada dia o número de internações e de problemas com a infecção hospitalar. Na semana passada, nós tivemos dois óbitos de mães e de internação de outras mulheres, jovens piauienses, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Maternidade Dona Evangelina Rosa”, lamentou Luciano Nunes, acrescentando que as reclamações são crescentes e permanentes.



Segundo o deputado, a maternidade que deveria ser referência no Piauí, e onde era para se ser um fator de comemoração de nascimentos de novos piauienses, infelizmente, a MDER a cada dia é alvo de matérias, de manchetes em noticiários sobre de mortes de mulheres piauienses que estão sofrendo e de futuros piauienses, que estão tendo suas vidas sacrificadas.



O parlamentar apelou para que o governador Wellington Dias tome providências urgentes no sentido resolver o caos instalando na saúde pública do Piauí, sobretudo, na MDER.



Seminário



O deputado Luciano Nunes destacou ainda a realização de mais um seminário do Instituto Teotônio Vilela, no sábado (16) em Campo Maior. O parlamentar lembrou que serão realizados 12 seminários por todo o Piauí em cada um dos territórios de desenvolvimento do estado.

O seminário, disse ele, teve a participação de representantes de 13 municípios, sendo um evento bastante participativo, onde foram colocadas as demandas da região.



“Um seminário muito positivo, onde foram apontadas também as soluções para os problemas daquela região. Foi um evento que nos trouxe muita informação para a implementação de um plnao de governo”, finalizou.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel