Batalha terá um comitê ambiental para monitorar cachoeiras

Território de um complexo com cerca de 40 cachoeiras, quedas d’água, mananciais e outras atrações naturais, a cidade de Batalha ainda não tem um planejamento para a preservação e exploração destes locais. Depois de um debate público, promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor da Assembleia, várias ações deverão ocorrer para que seja regulamentada a exploração das cachoeiras na região.

Entre as deliberação que foram dadas pela audiência está a criação de um comitê para discussão da questão ambiental no município;,formado por representantes do poder público e da sociedade civil organizada com apoio da Comissão da Assembleia. “Este debate foi de grande importância, primeiro para conscientizar a todos desta riqueza que pode ser explorada de forma sustentável e também para gerar o engajamento. O compromisso é que todos participem com ideias e ações”, afirma o deputado estadual Henrique Pires (MDB), presidente da Comissão na Assembleia. O deputado foi o autor do requerimento que gerou o debate e presidiu a audiência que aconteceu na última quinta-feira (9).

O comitê já participa nesta segunda-feira (13) de audiência pública na Assembleia Legislativa para discussão da bacia do Rio Parnaíba, também no Coletivo Pense Piauí, no dia 24 de maio, que vai reunir autoridades do país e do Estado para discussão da questão ambiental e potencialidades do Piauí.

Além do comitê, será elaborado um catálogo com os principais mananciais, brejos, riachos, cachoeiras e outras atrações turísticas, inclusive utilizando o georreferenciamento realizado em parceria com a Prefeitura de Batalha e com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Também será realizada a fiscalização de aplicação dos recursos da Funasa destinado ao saneamento básico de Batalha.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles