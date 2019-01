Base e oposição chegam a um consenso sobre eleição da mesa

O deputado Themístocles Filho (MDB) será aclamado presidente da Assembleia Legislativa do Piauí na próxima sexta-feira (1º). Depois de várias conversas a outra candidatura que era do deputado Hélio Isaías, do Progressistas, foi retirada e o partido fará parte da Mesa Diretora da Casa no biênio 2019-2010.

A decisão de consenso foi anunciada hoje (30) pelos deputados que apresentaram a chapa encabeçada por Themístocles Filho e os demais 8 membros, 4 vice-presidentes e 4 secretários.





Segundo Themístcoles Filho o consenso é sempre melhor que a disputa e os deputados mostraram maturidade. O deputado Hélio Isaías disse que as discussões nunca foram encerradas e sempre se procurou o consenso. "A partir do momento que alguns entenderam que deveria ser o consenso pelo nome do deputado Themístocles nós aceitamos, mas a nossa chapa seria registrada, sim.

Não há nenhuma aresta é importante que todos continuamos unidos para trabalhar por um Piauí melhor", afirmou.

Candidatura avulsa - O deputado Nerinho (PTB) registrou sua candidatura avulsa. O regimento permite a inscrição de chapa avulsa. O deputado confirmou o registro de sua candidatura.

A chapa de Themistocles Filho ficou assim composta:

Presidente - Themístocles Filho (MDB)

1ª vice-presidente - Fernando Monteiro (PRTB)

2ª vice-presidente - Dr. Hélio (PR)

3ª vice-presidente - Evaldo Gomes (PTC)

4º vice-presidente - Firmino Paulo (PP)

1º secretário - Fábio Novo (PT)

2º secretário - Marden Meneses (PSDB)

3º secretário - Flávio Júnior (PDT)

4º secretário - Coronel Carlos Augusto (PR)

Katya D'Angelles