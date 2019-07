B. Sá solicita conserto de aparelho de tomografia de Piripiri

A Assembleia Legislativa do Estado aprovou, na sessão Plenária de hoje, uma série de requerimentos apresentadas pelos deputados. Em um deles, o deputado B. Sá (Progressistas) requer da Secretaria Estadual de Saúde atenção aos hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Segundo o deputado, é necessário uma complementação de exames e conserto de aparelho de tomografia para que o Hospital possa dar o resultado com um serviço adequado de saúde a população.

“O hospital Chagas Rodrigues que é grande, atende urgência e emergência e hoje tem 10 leitos de UTI e há uma necessidade da Secretaria Estadual de Saúde no conserto de um aparelho de tomografia, que desde o dia 05 de julho de 2018 chegou ao hospital mas não foi colocado em funcionamento por conta de um defeito. Outro ponto é que, ao mesmo tempo que pedimos o conserto desse aparelho, existe uma emenda do deputado federal Átila Lira aprovado desde 2017, que garante esse recurso, necessitando apenas o encaminhamento do processo licitatório, que vem se arrastando desde o ano passado. Então, o que pedimos da Secretaria Estadual de Saúde é que dê essa atenção especial ao hospital, uma vez que em questão de saúde a população não pode esperar”, disse o deputado B. Sá em defesa de seu requerimento.

A deputada Elisângela Moura (PCdoB) solicitou reforço policial e uma viatura policial para o município de Monsenhor Gil. A deputada também solicitou da Secretaria Estadual de Educação a reforma da Unidade Escolar Afonsa Mafrense, no município de Altos. O deputado Evaldo Gomes (SD) requereu da Secretaria Estadual de Segurança Pública reforço policial em caráter de urgência para o povoado Santa Elias, município de Demerval Lobão

O deputado Severo Eulálio (MDB) solicitou do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o roço da estrada que liga os municípios de Valença e Pimenteiras; da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet e da Agespisa a instalação de tratamento de água, ambos no povoado Novo Nilo, em União.

De autoria do deputado Warton Lacerta (PT), foram aprovados os requerimentos solicitando da CEPISA Equatoria a instalação de rede de energia elétrica nas localidade Jardins, Caatinga Alta, município de Ipiranga. Ele também solicitou da Secretaria Estadual de Infraestrutura a construção de 5 mil metros de calçamento no município de Ipiranga, pavimentação nas principais ruas do município de Jatobá do Piauí e da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), que seja retomada a construção do estádio de futebol, também em Jatobá do Piauí e a construção de um Centro Esportivo, em Altos.

Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos deputados presentes.

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou, na sessão plenária de hoje, uma série de requerimentos apresentadas pelos deputados. Em um deles, o deputado B. Sá (Progressistas) requer da Secretaria Estadual de Saúde atenção aos hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Segundo o deputado, é necessário uma complementação de exames e conserto de aparelho de tomografia para que o Hospital possa dar o resultado com um serviço adequado de saúde a população.



“O hospital Chagas Rodrigues que é grande, atende urgência e emergência e hoje tem 10 leitos de UTI e há uma necessidade da Secretaria Estadual de Saúde no conserto de um aparelho de tomografia, que desde o dia 05 de julho de 2018 chegou ao hospital mas não foi colocado em funcionamento por conta de um defeito. Outro ponto é que, ao mesmo tempo que pedimos o conserto desse aparelho, existe uma emenda do deputado federal Átila Lira aprovado desde 2017, que garante esse recurso, necessitando apenas o encaminhamento do processo licitatório, que vem se arrastando desde o ano passado. Então, o que pedimos da Secretaria Estadual de Saúde é que dê essa atenção especial ao hospital, uma vez que em questão de saúde a população não pode esperar”, disse o deputado B. Sá em defesa de seu requerimento.



A deputada Elisângela Moura (PCdoB) solicitou reforço policial e uma viatura policial para o município de Monsenhor Gil. A deputada também solicitou da Secretaria Estadual de Educação a reforma da Unidade Escolar Afonsa Mafrense, no município de Altos. O deputado Evaldo Gomes (SD) requereu da Secretaria Estadual de Segurança Pública reforço policial em caráter de urgência para o povoado Santa Elias, município de Demerval Lobão.



O deputado Severo Eulálio (MDB) solicitou do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o roço da estrada que liga os municípios de Valença e Pimenteiras; da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet e da Agespisa a instalação de tratamento de água, ambos no povoado Novo Nilo, em União.



De autoria do deputado Warton Lacerta (PT), foram aprovados os requerimentos solicitando da CEPISA Equatoria a instalação de rede de energia elétrica nas localidade Jardins, Caatinga Alta, município de Ipiranga. Ele também solicitou da Secretaria Estadual de Infraestrutura a construção de 5 mil metros de calçamento no município de Ipiranga, pavimentação nas principais ruas do município de Jatobá do Piauí e da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), que seja retomada a construção do estádio de futebol, também em Jatobá do Piauí e a construção de um Centro Esportivo, em Altos.



Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos deputados presentes.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno