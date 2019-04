B. Sá destaca festividades da Semana Santa em Oeiras

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado B. Sá (Progressistas) destacou a realização das festividades alusivas à Semana Santa em Oeiras, assinalando que tiveram início na última sexta-feira com a tradicional procissão de Bom Jesus dos Passos. As festividades, segundo ele, prosseguirão esta semana com a Missa do Lava-pés e a Procissão do Fogaréu na próxima sexta-feira.





O deputado B. Sá declarou que as festividades da Semana Santa serão concluídas, no próximo domingo, com a realização da Procissão do Senhor Ressuscitado. De acordo com o parlamentar progressista, as festividades que ocorrem anualmente contam com a participação de milhares de pessoas. B. Sá convidou a todos os colegas parlamentares e a população piauiense para que participem das festividades em Oeiras.





J. Barros - Edição: Caio Bruno