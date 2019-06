B. Sá comemora números positivos da Exposição Oeiras

O deputado B. Sá (PP) informou hoje (04) que a Exposição Agropecuária de Oeiras (ExpoOeiras) fez circular R$ 3,8 milhões durante os três dias de realização do evento, reunindo milhares de pessoas que atuam no setor naquela região do Estado, assim como visitantes de outras regiões do Brasil. A fala aconteceu no tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos.





Segundo informou, o maior volume de negócios foi fechado pelos produtores rurais com o Banco do Nordeste com os agricultores locais. “Foram cerca de R$ 2 milhões para investimentos em energia solar a ser usada na irrigação. Três expositores de veículos também negociaram cerca de R$ 800 mil em carros, tratores e equipamentos”, afirmou.





B. Sá disse que a sua participação no evento se deu através de emenda parlamentar destinada à organização da feira. “Pedi ao governador Wellington Dias e ele mandou liberar a emenda de nossa autoria para que o evento fosse realizado. O certo é que foram gerados muitos negócios que alavancam a economia local e dotam os agropecuaristas de mais condições para aumentar a produção de grãos e na criação de ovinos, caprinos e bovinos”, acentuou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles