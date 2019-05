B. Sá cobra investimentos em saneamento e dá exemplo de Oeiras

O deputado B. Sá (Progressistas) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (30) para cobrar mais investimento do Estado e dos municípios em saneamento básico. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE apontam que o Piauí é o Estado que possui o menor índice de residências ligadas à rede de coleta de esgoto.

“Temos discutido muito a situação dos hospitais e da saúde pública na Assembleia e acaba sendo esquecido assunto que tem ligação direta com a saúde pública e é de suma importância, que é o saneamento básico. Os levantamentos de 2018 apontam que o Piauí tem apenas 7% das residências beneficiadas com esse serviço”, disse o deputado B. Sá.

O Ceará tem mais de 43% e o estado de São Paulo tem mais de 92% de domicílios com acesso a rede de esgotos. “As explicações ou desculpas para esse cenário dizem que é caro fazer saneamento ou aqueles que alegam que há ausência de visibilidade das obras. Por conta disso, a falta de saneamento segue sendo um dos principais fatores de doenças em crianças de até 5 anos de idade, por falta de portabilidade das águas distribuídas”, completou.

O deputado também disse que a decisão para realizar o saneamento básico é política, e citou o exemplo da cidade de Oeiras que hoje, segundo ele, está passando dos 90% em cobertura de saneamento. “Por decisão política Oeiras, tem avançado muito nesse quesito por orientação do nosso líder, o ex-deputado B. Sá, meu pai, que priorizou essa área. Todas as residências rurais de Oeiras tem água encanada. De um ano para cá deixamos de ser geridos pela Agespisa, com a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) que também tem priorizado o saneamento básico. Então isso mostra que uma decisão política acertada melhora a qualidade de vida da população e pedimos que os gestores municipais e o Governador Wellington Dias invista mais recursos nessa área”, finalizou.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles