Audiências públicas e pedidos de obras aprovados em plenário

A realização de audiências públicas e pedidos de obras feitos pelos deputados através de requerimentos foram aprovados no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(6). O deputado Marden Menezes (PSDB) requereu audiência pública, em data a ser marcada, para debater as Mensagens 31 e 32, de 2018, do Poder Executivo que tratam sobre a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí.

Ao defender o requerimento, Marden Menezes disse que o Governo propõe a retirada de direitos dos integrantes do Corpo de Bombeiros, incluindo a redução do seu efetivo policial. O deputado José Lavor Nery, o Nerinho(PTB), pediu a realização de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2018. A audiência está prevista para o próximo dia 20.

O deputado Rubem Martins (PSB) requereu que a Secretaria de Educação informe a Assembleia Legislativa a real situação da educação piauiense, com dados sobre quantidade de escolas, professores e alunos. Os deputados Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Alepi, e Dr. Hélio Oliveira (PR) requereram ao Governo do Estado a recuperação das estradas PI-113, entre Teresina e José de Freitas, e PI-219, entre Landri Sales e Marcos Parente.

Foi aprovado requerimento da deputada Juliana Moraes Sousa (PSB) pedindo voto de pesar pela morte do ex-secretário estadual de Indústria e Comércio, Sérgio Pereira, que era servidor da Assembleia Legislativa. Os deputados Robert Rios (DEM), Gustavo Neiva (PSB) e Rubem Martins tiveram aprovados requerimento convocando o secretário de Saúde, Florentino Neto, para falar sobre atrasos nos repasses de recursos do Programa Co-financiamento da Saúde para os municípios piauienses.

Por J. Barros

Edição: Caio Bruno