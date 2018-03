Audiência pública para discutir Plano de Segurança será dia 27

O deputado Evaldo Gomes (PTC) presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa adiou a audiência pública solicitada pelo deputado Firmino Paulo (PSDB) com o objetivo de discutir o Plano Estadual de Segurança Pública e as estruturas básicas e remuneratórias da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e da categoria dos peritos.





A razão do adiamento das discussões foi ausência de representantes do Governo do Estado, Secretaria da Segurança Pública, Delegacia Geral, Comandante Geral da Polícia Militar. Evaldo Gomes marcou a Audiência pública para terça-feira, dia 27 de março. Todos os membros do Governo serão convocados pela Comissão de Segurança Pública.





Deverão participar dos debates o vereador R. Silva, o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de carreira do Piauí, Sindicato da Polícia Civil, Sindicato dos Peritos Oficiais do Piauí, representantes da Associação Beneficente dos Cabos e soldados da Polícia Militar, da Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos. Também participarão dos debates representantes da Associação Beneficente dos Policiais Militares e Associação dos Bombeiros Militares do Piauí.

Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles