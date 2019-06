Audiência Pública para discutir o fechamento de fábrica em Fronteiras será dia 25 de junho

Audiência Pública que discutirá fechamento de fábrica de cimento em Fronteiras será dia 25 de junho

Nesse sábado (8), o deputado estadual Warton Lacerda (PT) se reuniu, no município de Fronteiras, com ex-funcionários da Fábrica de Cimentos Itapissuma. Em pauta, a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o fechamento da fábrica, que será realizada no dia 25 de junho.

“Nós aprovamos um requerimento de audiência pública para tratar dos prejuízos ocasionados pelo fechamento da fábrica. E, em acordo com os ex-funcionários, agendamos a audiência para o próximo dia 25 de junho. Devemos contar com a presença da prefeita de Fronteiras, uma comissão de ex-funcionários, secretários de Estado, além dos empresários da indústria cimenteira”, explica.

A reunião do parlamentar com os ex-funcionários da fábrica contou com a presença da prefeita de Fronteiras, Maria Jose Ayres de Sousa, além de vereadores e secretários municipais.



Ascom Parlamentar -Edição: Katya D'Angelles