Audiência Pública irá discutir projeto que põe fim a cobrança das academias

Será realizada nesta quarta-feira (11), a partir das 9h, uma audiência pública com a Comissão de Saúde Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Piauí para discutir o Projeto de Lei que põe fim a cobrança das academias para os profissionais de educação física, de autoria do deputado estadual Marden Meneses (PSDB).

A audiência tem como objetivo de discutir uma reclamação por parte dos educadores físicos piauienses em virtude de uma prática que está sendo trazida para o Estado através de franquias que cobram uma tarifa sobre as horas de trabalho dedicadas aos alunos nessas academias.

Na avaliação do deputado, os valores adicionais não se justificam, já que o professor particular apenas supervisiona o treino do aluno. “Trata-se de uma cobrança abusiva que não tem razão para existir. Nós entendemos que não há nenhuma permissão legal para que esse tipo de taxação seja realizada por essas academias e nós estamos buscando proteger os educadores físicos piauienses e valorizar esses profissionais”, explica o deputado.

De acordo com a presidente do Conselho Regional de Educação Física do Piauí, Dannis Queiroz, os profissionais geram lucro para as academias e explicou que o número de professores dos estabelecimentos não atende à demanda dos alunos e, por essa razão, não seria razoável cobrar taxa para utilização do espaço. “Teria que ter um professor para cada 10 alunos não sendo assim o risco de lesões é muito maior. Somos liberais autônomos, recolhemos impostos, temos especializações. Não trazemos prejuízos às academias: o aluno já pagou, estamos ali para orientar da melhor forma”, explicou.

Dannis diz ainda que a classe está em busca de um entendimento para que haja o fim nessa cobrança. “Lógico que deve haver um consentimento da academia com um contrato, mas que não haja a cobrança de tarifa”, conclui.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles