Audiência pública em comissão vai discutir a LDO de 2019

A Comissão de Fiscalização, Controle e Finanças realiza, na próxima quarta-feira (20) às 9h, audiência pública para discutir o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. A audiência foi solicitada pelo deputado Nerinho (PTB), relator da LDO na Casa.

A audiência pública faz parte do calendário para análise, apresentação de emendas e votação do Orçamento já apresentado e aprovado na Comissão. Os próximos passos são protocolo de emendas pelos deputados estaduais, apresentação do relatório à Comissão de Finanças e votação do Orçamento em Plenário.

A Comissão de Administração também realizará uma audiência pública na próxima quinta-feira (21). N reunião, solicitada pelo deputado Rubem Martins (PSB), será discutido a situação da Nova Ceasa – Central de Abastecimento. Um dos pontos a serem debatidos é o aumento nos valores pagos pelos comerciantes na Nova Ceasa.

Deverão participar das discussões representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria Estadual de Administração e Previdência, Superintendência de Parceria e Concessões (SUPARC), Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal de Contas do Estado, OAB-PI, Ministério Público – MPPI e Associação dos Usuários e Permissionários da Ceapi (ASSUCEPI).

Laryssa Saldanha

Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel