Audiência pública discute Segurança Pública nesta quinta-feira (22)

Acontece nesta quinta-feira (22), às 9h, na sala da Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI a audiência pública para discutir o Plano Estadual de Segurança Pública e sobre as estruturas básicas e remuneratórias da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. A audiência atende ao requerimento do deputado Firmino Paulo (PSDB).

Serão convidados para participar da audiência pública os secretários de Estado de Segurança Pública, Fábio Abreu; de Administração e Previdência, Franzé Silva; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Augusto, e o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, delegado Riedel Batista.

Além deles, o requerimento prevê ainda a presença do vereador R. Silva (PP) e os representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí (SINDEPOL/PI), do Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (SINPOLPI), do Sindicato dos Peritos Oficiais do Piauí (SINDIPERITOS/PI), da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados (PM/BN (ABECS), da Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da PM/PI (ARBESSA), da Associação Beneficente dos Policiais Militares do Piauí (ABEMPE), da Associação dos Oficiais Militares (AMEPI) e da Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Piauí (ABMEPI).

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles