Audiência Pública discute acidente no Parque Rodoviário

Na próxima segunda-feira, dia 20, a Assembleia Legislativa realiza audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza, para debater a tragédia ocorrida no Parque Rodoviário, em Teresina, no último dia 05 de abril desse ano. O autor do requerimento é o deputado Henrique Pires (MDB), presidente da comissão.

Um total de 108 famílias foram atingidas na ocasião. Cerca de 29 pessoas ficaram na casa de parentes. Outros ficaram desabrigados.

Foram convidados a participar representantes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, da Defesa Civil do Estado do Piauí e do Município de Teresina, do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública do Estado, da OAB- PI, da 49ª Promotoria de Justiça do Estado do Piauí, Câmara de Vereadores de Teresina e Secretaria Municipal de Cidadania.

Também deverão participar dos debates representantes da Assistência Social e Políticas Integradas, a Associação de Moradores do Parque Rodoviário, da Oi da Fundação Nossa Senhora da Paz. A Audiência Pública havia sido marcada para o último dia 06 de maio e, depois, foi remarcada.

