Audiência pública discute a lei que cria o Corpo de Bombeiros

Na última semana deste mês deve ser realizada pela Assembleia Legislativa uma audiência pública com o objetivo de discutir as Mensagens nº 31 e 32 de 04 de junho de 2018. Ela altera dispositivos da lei nº 5459, de 30 de junho de 2005; da lei nº 5.461, de 30 de junho de 2005 e da lei nº 5.462, de 30 de junho de 2005.

O requerimento aprovado para a Audiência pública, é do deputado Marden Menezes (PSDB). Deverão participar das discussões o Secretário de Segurança Pública do Estado; o Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado; o Presidente da Associação dos Oficiais.

Também participarão dos debates o Presidente da Feneme (Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais); o Secretário de Governo; a Vice- Governadora do Estado, o Vereador de Teresina, R. Silva, e o ex- Secretário de Segurança do Estado, Fábio Abreu.





Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles