Audiência pública discute a crise na Agência Agropecuária

A Comissão de Administração Pública e Política Social, sob a presidência do deputado Firmino Paulo (PSDB) realizou hoje (4) Audiência Pública, onde foi discutida a crise da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi).





No ano passado os servidores da Agência realizaram greve em defesa de melhores salários e condições de trabalho. O deputado Rubem Martins (PSB) foi o autor da proposta. Rubem Martins disse que os funcionários da Adapi realizam movimento grevista desde novembro do ano passado. Apesar das dificuldades, segundo o parlamentar, “85% do rebanho do Piauí foi vacinado".





Entre outras dificuldades, o deputado Rubem Martins citou as condições dos escritórios das regionais da Agência de Defesa Agropecuária. Também disse ser necessário buscar soluções para o problema da febre aftosa do rebanho bovino piauiense. O presidente do Sindicato dos Servidores da Adapi, Gregório Júnior, disse que atualmente a empresa possui um total de 450 técnicos em fiscalização agropecuária, fiscal e auxiliar administrativo”. Em janeiro a Justiça decretou a ilegalidade da greve dos servidores.

Os funcionários defendem melhoria salarial há cinco anos. Hoje, o melhor vencimento é do fiscal que recebe, mensalmente, R$ 2.200,00, além de melhor estrutura e condições de trabalho.

Diretor – O diretor da Agência, Benildo Duarte Val, disse que desde o ano passado o índice de vacinação atingiu 90.70% no Piauí. Confirmou que já existe um Plano de Carreira dos servidores a ser enviado à Assembleia Legislativa. Não é o ideal, mas, o possível, concluiu.













Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles