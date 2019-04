Audiência pública debaterá mensagem da Reforma Administrativa

A Mensagem 04/2019 do Poder Executivo, que integra a Reforma Administrativa do Estado, será debatida em audiência pública no próximo dia 10 na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de acordo com requerimento apresentado na sessão plenária de hoje (1) pelo deputado Firmino Paulo (PP). A proposição, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, trata sobre a instituição do Sistema de Gestão Integrada de Riscos do Piauí que será coordenada pela Secretaria de Segurança.

Na sessão plenária, foram lidos ainda outros 12 requerimentos apresentados pelos parlamentares estaduais, bem como um Projeto de Decreto Legislativo de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), que dispõe sobre a concessão do título de cidadão piauiense ao coronel do Exército Alerrandro Leal Farias, comandante do Segundo Batalhão de Engenharia de Construção (BEC).





O deputado B. Sá (PP) apresentou requerimento solicitando ao presidente Themístocles Filho a colocação do sinal da TV Assembleia no município de São João da Varjota, enquanto a deputada Teresa Britto (PV) requereu à empresa Cepisa Equatorial a melhoria do fornecimento de energia elétrica no povoado Santa Rosa no município de União.





Por sua vez, a deputada Lucy (PP) apresentou requerimentos pedindo ao Governo do Estado a recuperação da PI-130 entre Teresina e Palmeirais e do trecho da BR-316 localizada em frente à Penitenciária José Ribamar, na zona Sul de Teresina.





O deputado Marden Menezes (PSDB) solicitou ao presidente Themístocles Filho o desarquivamento do Projeto de Lei 05/2018 que trata sobre o direito de acesso dos educadores físicos às academias de ginástica piauienses. Ele apresentou ainda Projeto de Lei que denomina de Prefeito Chico Nonô o trecho da rodovia PI-130 entre a localidade Mandacaru e a cidade de São Julião.





A realização de uma sessão solene no dia 10 deste mês no plenário da Alepi em homenagem aos jornalistas pelo transcurso do seu dia (07/04) foi requerida pelo deputado Gessivaldo Isaías (PRB), enquanto o deputado Firmino Paulo requereu informações à Secretaria Estadual de Infraestrutura sobre o andamento das obras do mercado da localidade Salgado em Dom Inocêncio.





Em relação ao requerimento do deputado B. Sá, o presidente Themístocles Filho afirmou que a ampliação do sinal da TV Assembleia no interior do Estado já foi solicitada ao Governo Federal. Ele assinalou que os piauienses, também, podem assistir à programação da TV Assembleia em canais a cabo, como os da OI, NET e Sky.

J. Barros - Edição: Caio Bruno