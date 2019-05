Audiência Pública debate bloqueio dos recursos das universidades

Na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, a Assembleia Legislativa do Piauí realiza audiência pública para discutir o bloqueio do governo federal dos recursos das universidades federais. O debate será na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, às 9 horas, na sala da CCJ. O deputado Francisco Limma (PT), líder do governo na Casa, é o autor da proposta.

Francisco Limma recebeu uma nota de esclarecimentos dos professores e gestores do Instituto Federal do Piauí (IFPI) com informações sobre o boqueio no orçamento do Governo Federal e outras ameaças.

Na nota de esclarecimento, a reitoria do IFPI informa que “o decreto gerou um bloqueio imediato de mais de R$ 18 milhões, isso representa cerca de 30% do previsto no orçamento anual de custeio para a instituição, no valor de R$ 63.739.605,00".

Segundo o deputado Limma, “o reitor detalhou que será cortado R$ 1,5 milhão de programas de pesquisas, ensino e extensão. Outros R$ 2,8 milhões serão cortados financiam o funcionamento de três escolas vinculadas, que são os colégios técnicos de Teresina, Floriano, Floriano e Bom Jesus. Também haverá bloqueio de R$ 28,7 milhões para funcionamento do ensino superior".

MEC - O Ministério da Educação informa que o bloqueio preventivo realizado atingiu apenas 3,4% do orçamento total das universidades federais. O orçamento para 2019 dessas instituições totaliza R$ 49,6 bilhões dos quais 85,34 (R$ 42,3 bilhões) são despesas de pessoal (pagamento de salários para professores e demais servidores, além de benefícios para inativos e pensionistas).

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno