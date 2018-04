Audiência pública debate acesso gratuito de educadores físicos nas academias

A Assembleia Legislativa realizou audiência pública na Comissão de Saúde, Educação e Cultura, sob a presidência do deputado Gustavo Neiva (PSB). Na audiência foi discutido o Projeto de Lei de autoria do deputado Marden Menezes (PSDB) que concede ao profissional de Educação Física o acesso gratuito às academias de ginásticas e similares do Piauí. O objetivo, segundo Marden Menezes “é elaborar uma emenda ao projeto que garantirá aos usuários das academias e ginásticas, matriculados, ingressar acompanhados dos profissionais particulares, devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física com a cédula de identidade”.

Pelo projeto, ficará garantido o acesso desde que, através do contrato particular entre os profissionais de educação física e as academias. Esses profissionais terão acesso às academias para orientar e coordenar as atividades dos seus clientes e fica vetado a cobrança de custos extras ou taxas dos profissionais de educação física. Dannys Queiroz, presidente do Conselho Regional de Educação Física, afirmou que, hoje existem no Piauí um total de 500 academias.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles