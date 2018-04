Audiência debate educação do homem do campo

A educação do trabalhador do campo no Estado do Piauí foi objeto de Audiência pública hoje (25) na Comissão de Administração Pública e Política Social, sob a presidência do deputado Francisco Lima (PT) líder do Governo. A proposta é de autoria do então deputado Cícero Magalhães (PT).

Francisco Limma disse que o encontro “foi importante e será formada uma comissão de deputados para participar da reunião na Secretaria de Educação do Estado do Piauí com a finalidade de discutir a situação das escolas e professores do nível médio em todo o Estado”.

Antônio Francisco de Carvalho, representante da Associação das Escolas de Famílias Agrícolas – AEFAPI – disse que se faz necessário melhorar a infraestrutura e o salário dos professores dessas escolas de ensino médio. Hoje, são 220 escolas em todo o Piauí com trabalhadores da agricultura.

Atualmente, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a educação da população rural do Piauí não consegue avanços significativos, em razão do esvaziamento das escolas.

O Piauí tem um terço de sua população residindo no meio rural, e várias escolas foram fechadas na região desde 2014.

Participaram da Audiência pública representantes das escolas das famílias de agricultores de São João do Arraial, Pedro II, Eliseu Martins, povoado Soinho, Pedro II, e da comunidade Paixão do Carlos.

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno