Audiência debate a situação da Central de Abastecimento do Piauí

Audiência debate a situação da Ceapi

O deputado Rubem Martim (PSB) confirmou hoje, (02) a realização de Audiência pública da Comissão de Administração Pública e Política Social com o objetivo de discutir a exploração financeira da Ceapi conforme denúncia dos servidores que trabalham naquele setor. Ainda não foi confirmada a data para a audiência, na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta foi aprovada no último dia 14 de março desse ano.

Deverão participar das discussões representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria Estadual de Administração e Previdência, Superintendência de Parceria e Concessões (SUPARC), Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal de Contas do Estado, OAB-PI, Ministério Público – MPPI e Associação dos Usuários e Permissionários da Ceapi (ASSUCEPI).

No dia 14 de março o deputado Rubem Martim recebeu em seu gabinete o presidente da Assucepi, José Ribamar; além dos permissionários Assis da Abóbora, o fazendeiro Francisco Pessoa para ouvir reclamações sobre a exploração financeira na Ceapi. Também o deputado Luciano Nunes (PSDB) participou das discussões, na ocasião.

Histórico – A Ceapi nasceu em agosto de 2007 para substituir a antiga Ceasa. Atualmente, funciona com 869 permissionários fixos, 150 eventuais. A movimentação diária é de 7.500 pessoas. Cerca de 1.500 veículos circulam diariamente naquele local. Oferece 12 mil empregos diretos e indiretos. Tem 154 boxes o comércio de frutas, com 24 seguranças que atuam todos os dias na segurança da população de Teresina.

Emerson Brandão









Emerson Brandão