Ativistas distribuem 500 mudas de árvore em mobilização pelo Dia Mundial do Meio Ambiente

Entidades ligadas à defesa do Meio Ambiente no Piauí distribuíram 500 mudas de árvores frutíferas e ornamentais para a população em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5).

Com o objetivo de chamar a atenção da população sobre a importância da preservação do Meio Ambiente para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta, os ativistas realizaram essa mobilização na Avenida Frei Serafim, no Centro da capital.

Membro da Fundação Verde Herbert Daniel, uma das entidades participantes da ação, a deputada estadual Teresa Britto (PV) comenta que a campanha visa conscientizar os cidadãos para a necessidade de preservar os ecossistemas.

“Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo, inclusive, nossa sobrevivência”, afirma.

Também em alusão à data, os ativistas plantaram mudas de árvores no Residencial Miriam Pacheco, na região do Vale do Gavião.

Assessoria parlamentar - Edição: Katyaw D'Angelles