Assembleia recebe três mensagens do Governo e aprova quatro requerimentos

A Assembleia Legislativa aprovou, no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(24), quatro requerimentos apresentados pelos deputados estaduais pedindo realização de obras e outros benefícios para a população. Três mensagens encaminhadas do Poder Executivo foram recebidas pela Alepi e serão agora analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), teve aprovado requerimento pedindo autorizando do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) para que a Secretaria Estadual de Educação reforme a Unidade Escolar Anísio de Abreu localizada em Piracuruca. Segundo ele, a escola tem 85 anos e é tombada pelo Iphan.

Os deputados Júlio Arcoverde (PP) e Robert Rios (DEM) tiveram aprovados requerimentos pedindo, respectivamente, ao Governo do Estado a recuperação da rodovia PI-395 no município de Palmeira do Piauí e a realização de rondas policiais ostensivas para combater a onda deassaltos que vem ocorrendo na rua 13 de maio e imediações localizadas na área centro-sul de Teresina.

Também, foi aprovado voto de louvor requerido pelo deputado Marden Menezes (PSDB) à equipe de futebol 4 de Julho de Piripiri pelos 35 anos de atividades no esporte piauiense.

MENSAGENS – O Poder Executivo encaminhou à Alepi as Mensagens 17/2018 e 19/2018 que tratam sobre pedido de autorização para que o Orçamento Estadual tenha um crédito adicional de R$ 34,8 milhões e sobre alteração na Lei 6.299/2013 que trata sobre a nomeação de concursados para os cargos de gestor governamental e de analista de planejamento e orçamento do Estado.

Os deputados receberam ainda para análise a Mensagem 18/2018 do Poder Executivo que altera a Lei 5.309/2003 para inclusão do Artigo 8ºb visando a prorrogação emergencial de contratostemporários de profissionais de saúde realizados pelo Hospital Dirceu Mendes Arcoverdeadministrado pela Polícia Militar do Piauí (PMPI).

J. Barros - Edição: Caio Bruno