Assembleia recebe proposta de criação de cargo de desembargador

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje(4), ofício do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Erivan Lopes, pedindo a apreciação de Projeto de Lei que cria mais um cargo de desembargador, de acordo com a Resolução 113 aprovada no último dia 2 por aquele Poder. A matéria, que foi lida no pequeno expediente da sessão desta manhã, será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.





O governador Wellington Dias encaminhou ao Poder Legislativo a Mensagem 44/2018, que, também, foi lida na sessão plenária, propondo a aprovação da concessão de auxílio-alimentação para os trabalhadores em educação básica do Estado.





A deputada Flora Izabel (PT), primeira secretária da Assembleia Legislativa, disse que apresentou Indicativo de Projeto de Lei que altera a Lei 4.254 propondo a isenção de taxas para que motoristas dos órgãos oficiais do Estado renovem as suas Carteiras Nacional de Habilitação (CNH). Todas as proposições serão analisadas pela CCJ.

J. Barros - Edição: Caio Bruno