Assembleia realiza sessão solene para entrega de título de cidadania

A Assembleia Legislativa realizará sessão especial para entrega do Título de Cidadão Piauiense a Oreste Fratus, natural de Bérgamo, na Itália. O autor da proposta é o deputado Henrique Rebêlo (PT). O Decreto Legislativo foi aprovado no dia 19 de dezembro do ano passado. A solenidade será dia sete de março.

O homenageado trabalhou até se aposentar como funcionário no Banco Popular de Bérgamo. Desenvolveu trabalho voluntário em diversas organizações da igreja católica. É presidente da Associação dos Amigos de Padre Pedro Balzi que tem a finalidade de continuar as ações em escolas, centro de saúde, creches, centro de recuperação dos usuários de droga.

Desde 19991 Oreste Fratus vem a Teresina, onde acompanha trabalho da Fundação Nossa Senhora da Paz, na Vila da Paz e áreas vizinhas, onde beneficia diretamente mais de três mil alunos, anualmente, através de educação pública e projetos sociais.

A Fundação Nossa Senhora da Paz também realiza projetos artísticos, culturais esportivos a crianças, adolescentes e jovens de forma preventiva contra o uso de drogas, e reduzindo a criminalidade no Estado do Piauí.

Oreste Fratus é vice- presidente da Fundação São Bernardino, em Milão, na Itália. Trata-se de uma fundação criada pelo bispo da região da Lombardia para ajudar famílias que necessitam de dinheiro emprestado sem cobrança de juros altos. Também é responsável pelo Projeto Diocesano na Cáritas da cidade para ajudar famílias que tem problemas financeiros momentâneos.

