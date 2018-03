Assembleia presta hoje homenagem a empresário mineiro

A Assembleia legislativa realiza hoje (20) sessão solene para entrega de título de cidadão piauiense a Leôncio Gomide Soares, natural da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Agropecuarista e explorador de jazidas minerais, empresário com formação jurídica. O deputado Antônio Félix foi (PSD) é propositor da homenagem.

O homenageado aos 15 anos foi contratado administrar uma empresa da região de Itaúna, de propriedade do empresário Ari Carvalho. Depois, foi trabalhar em Belo Horizonte, onde exerceu a função de Fiscal de Transporte Coletivo na Viação Barreiro S.A.

Em seguida, Leôncio Gomide Soares trabalhou no setor da representação comercial, de fundos de investimentos e vendas de veículos.

Em setembro de 1971, Leôncio Gomide Soares chegou ao Piauí. Inicialmente, conheceu o litoral piauiense, onde fez amizades com o então Procurador- Geral de Justiça do Estado do Piauí, Jeremias Nogueira Pereira da Silva, que o apresentou ao governador da época, Alberto Silva. O governador formulou convite para Leôncio servir à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Exerceu por 43 anos as funções de auditor -fiscal auxiliar da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Iniciou a carreira de servidor público estadual dia 13 de janeiro de 1972, na regional da Fazenda, em Picos.

Em 1973 foi aprovado em concurso público de Auxiliar Tributário Estadual. O homenageado incentivou o rateio das taxas cobradas nos postos fiscais; criou a produtividade variável de acordo com a categoria de lotação do servidor e trabalhou na redação do artigo 56 da lei complementar nº 13 /95, para assegurar a incorporação das funções gratificadas e dos cargos comissionados nos contracheques dos servidores.

Emerson Brandão - Edilção: Katya D'Angelles