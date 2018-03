Assembleia pedirá informações à Adapi sobre vacinação contra aftosa

A Assembleia Legislativa pedirá informações à Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí (Adapi) sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Piauí, atendendo requerimento apresentado pelos deputados Gustavo Neiva e Rubem Martins, do PSB, e aprovado na sessão ordinária de ontem (27).





Ao defender a proposição, Gustavo Neiva disse que no Governo Wilson Martins o Piauí foi considerado livre da febre aftosa, mas que tomou conhecimento de que a última etapa de vacinação contra a doença obteve apenas uma cobertura de 70% em relação ao que estava previsto inicialmente.

O parlamentar do PSB afirmou que os servidores da Adapi se encontram desmotivados porque ainda não tiveram aprovado o Plano de Cargos e Salários da categoria, que foi retirado da pauta da Assembleia Legislativa no final do ano passado.

PEDIDOS – Na sessão desta manhã, foram apresentados ainda requerimentos dos deputados Rubem Martins e Robert Rios (PDT), líder do bloco PDT/PSDB, pedindo, respectivamente, ao Governo do Estado informações sobre o Programa de Distribuição de Mudas e Sementes para os agricultores e ao Tribunal de Contas do Estado que envie à Alepi a prestação de contas da Casa Militar do Governo referente ao período de 2015 a 2017.

Os deputados João de Deus (PT), líder do Governo, e Evaldo Gomes (PTC) requereram, respectivamente, a realização de Seminário para debater a segurança, economia e educação do Estado entre os dias 15 e 22 de março e à Secretaria de Segurança Pública que crie o grupamento Cidadão Mirim em Valença do Piauí.





O deputado Aluísio Martins (PT) requereu ao presidente da Fundespi (Fundação de Desenvolvimento dos Esportes do Piauí), Paulo Martins, a implantação de academias abertas nas cidades de Nossa Senhora de Nazaré e Juazeiro do Piauí, na região Norte do Estado.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles