Assembleia Legislativa realiza sessão em homenagem aos 50 anos da Receita Federal

Terça-feira, dia 20, a Assembleia legislativa realiza Sessão solene em homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. A proposta é do deputado Themístocles Filho (MDB) presidente da Assembleia legislativa, foi aprovada no dia 24 de outubro último.

A Receita Federal é órgão do Ministério da Fazenda responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior.

A Receita atua no combate e prevenção aos ilícitos fiscais e aduaneiros como sonegação fiscal, contrabando, pirataria, fraude comercial, tráfico de drogas e de animais em extinção e outros delitos relacionados ao comércio internacional.

No Piauí, a Receita Federal atua com duas delegacias, em Teresina e Floriano, e sete unidades de atendimento (agência e postos de atendimento) nas cidades de Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Oeiras, Picos, São Raimundo Nonato e Bom Jesus.

A Receita Federal faz 50 anos dia 20 de novembro. Formada a partir da fusão e da consolidação de diferentes secretarias e órgãos de fiscalização.

Convidados – Foram convidados para a solenidade o governador Wellington Dias; Firmino Filho, prefeito de Teresina; Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina; Erivan Lopes, presidente do Tribunal de Justiça; Francisco Lucas, presidente da OAB- Pi.

Emerson Brandão – (13/112018)

Por Emerson Brandão

Edição: Paulo Pincel