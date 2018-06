Assembleia homenageia PM e Bombeiros Militares

Atendendo requerimento do deputado Gessivaldo Isaías (PRB), a Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta segunda-feira (25) sessão solene especial em homenagem aos 183 anos de criação da Polícia Militar do Piauí e ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado.

A sessão foi aberta pelo presidente Themístocles Filho (MDB), que chamou para compor a mesa o secretário de segurança, Coronel Rubens; o comandante da PM, Coronel Lindomar Castilho; o Sub Comandante Coronel Alberto, dentre outros oficiais superiores e o vereador de Parnaíba, Francisco da Paz.

Primeiro a se pronunciar, o deputado Gessivaldo Isaías se emocionou ao relebrar a vida dura que seu pai teve como soldado da Polícia Militar, colocando a sua vida em risco, como fazem todos os soldados, até se aposentar como suboficial.

Gessivaldo disse que “apesar da dedicação do PM e do Bombeiro para salvar as nossas vidas, geralmente este sacrifício não é reconhecido pelas autoridade e pela sociedade de um modo em geral”.

O deputado lembrou que sentiu de perto a dureza da vida do soldado ao acompanhar o trabalho do pai. “Meu pai, sargento Pedro Silva hoje aposentado como suboficial, passou por momentos difíceis no sul do Piauí, combatendo e trocando tiros com traficantes, o que é comum na região”, disse Gessivaldo, ressaltando que toda a família ficava aflita esperando seu regresso para casa.

Em seguida falou o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militares do Piaui, coronel José Leonardo Pacheco Campos Drumond, que agradeceu aos deputados a lembrança da homenagem à PM e aos Bombeiros do nosso Estado. Pediu também que os deputados aprovem mais projetos que ajudem na formação dos bombeiros. O comandante bombeiro anunciou a posse de 64 oficiais e praças no Corpo de Bombeiros Militar, ainda nesta semana.

Em seguida falou o comandante da PM-PI, coronel Lindomar Castilho, que agradeceu a iniciativa do deputado Gessivaldo em homenagear a PM e os bombeiros piauienses que, apesar da dificuldade em que vivem, se mantêm firmes na luta em defesa da sociedade. E pediu também aos deputados que “olhassem com mais carinho a categoria da PM, para que tenhamos mais benefícios”.





Por último falou o secretário estadual de segurança, coronel Rubens Pereira, que agradeceu à assembleia legislativa pela homenagem às duas classes que mais atuam na segurança da população. “Estamos precisando que os deputados aprovem leis que ajudem PMs e Bombeiros a desempenharem suas funções com mais dedicação”, disse coronel Rubens.

O secretário reconheceu que “muito há o que fazer pela segurança mas também muito já foi feito: hoje mesmo vai ser empossados 311 novos soldados e mais de 600 promoções de oficiais e praças”.

Ao encerrar a sessão, o deputado Gessivaldo pediu que a Banda PM entoasse a histórica “Canção da Polícia Militar do Piauí”.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno