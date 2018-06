Assembleia homenageia os 51 anos da Associação dos Cegos do Piauí

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), entregou ao presidente da Acep (Associação dos Cegos do Estado do Piauí), Adailton Fonseca, um exemplar da Constituição do Piauí em braille durante sessão solene realizada hoje(26) em homenagem aquela entidade pelos seus 51 anos de fundação. A homenagem foi requerida pelo deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Alepi.

Por J. Barros

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), entregou ao presidente da Associação dos Cegos do Estado do Piauí (Acep), Adailton Fonseca, um exemplar da Constituição do Piauí em braille durante sessão solene realizada hoje (26) em homenagem aos 51 anos de fundação da entidade. A homenagem foi requerida pelo deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Alepi.



Themístocles Filho convidou para a mesa de honra, além do presidente Adailton Fonseca, o vice-presidente da Acep, Francisco Costa, a diretora do Departamento de Mulheres, Francisco Josefa Silva, e o vereador de União, Júnior Mota(DEM), além de outros diregentes da Associação dos Cegos.



Após a execução do Hino do Piauí, o deputado Luciano Nunes destacou a atuação da Acep que, segundo ele, procura melhorar as condições de vida dos deficientes visuais através do incentivo à educação e ao trabalho. Ele afirmou que um grande número de cegos tem curso superior e que a entidade presta serviços importantes para o desenvolvimento do ser humano, como reforço escolar e atividades esportivas, culturais e de lazer.



Luciano Nunes lembrou ainda nomes que contribuiram para a fundação e a atuação da Acep, incluindo seu tio-avó Abdon Martins, Joel Loureiro, Emanoel Bonfim Veloso, Gonçalo Bonfim, Sebastião Sousa e seu avô Alci Martins Nunes. Ele parabenizou a todos que fazem a Acep, especialmente o seu presidente, Adailton Fonseca.



A coordenadora do Departamento de Mulheres da Acep, Francisca Silva, disse que a Acep promove a inclusão social dos cegos e agradeceu a Assembleia Legislativa pela homenagem prestada à entidade. O vice-presidente Francisco Costa, também, agradeceu a homenagem prestada pelo Poder Legislativo e afirmou que seu pai trabalhou na Assembleia e que ele, como comunicador social, agora atua na TV Assembleia.



O presidente Adalton Fonseca declarou que os cegos piauienses conseguiram muitas conquistas durante os 51 anos da Acep, mas assinalou que existem grandes desafios a serem superados. Ele reivindicou a melhoria da acessibilidade para os deficientes visuais nas ruas e prédios de Teresina e cidades do interior e pediu a implementação do passe livre para os cegos no transporte intermunicipal. Após a sessão solene, foi oferecido um coquetel a todos os presentes no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade.



Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel