Assembleia debate Frente Lula Livre

A Assembleia Legislativa debateu no Grande Expédiente da sessão desta segunda-feira(23), a constitucionalidade e vigência do inciso LVII do art. 5o. Da Constituição Federal/88, com a participação de ex-parlamentares estaduais e federais, senadores e deputados federais, juristas, professores e demais representantes da sociedade civil organizada.

O debate foi convocado através de requerimento pelo deputado Francisco Limma Lula(PT), motivado pelo Fórum Nacional da Frente Lula Livre. O deputado pretende com o debate combater as ameaças à democracia o que foi ocasionado com a prisão do ex-presidente Lula da Silva.

A sessão foi presidida pelo deputado Themístocles Filho, que chamou paracompor a mesa a senadora Regina Sousa(PT); deputado federal Assis Carvalho, ex-deputados Antônio José(PT), Osmar Junior(PCdoB) e Flávio Nogueira(PDT), advogado Jurandy Porto, representando a OAB;professor Francisco Mesquita, da UFPI; Pedro Bezerra, pressidente da CUT e Neide Carvalho, da Frente Brasil Popular.





Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno