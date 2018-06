Assembleia aprova voto de pesar pela morte de ex-primeira-dama do Piauí

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje (18), requerimento do presidente Themístocles Filho (MDB), com pedido de voto de pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama do Estado, Dona Maria José Ferraz Arcoverde, viúva do ex-governador Dirceu Mendes Arcoverde, e mãe do deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente regional do Progressistas no Piauí.



Themístocles Filho requereu o envio do voto de pesar aos familiares de dona Maria José, que faleceu no último dia 17 e deixou três filhos: o deputado Júlio Arcoverde, Aluísio Arcoverde e Dirceu Mendes Arcoverde Filho.



Também foi aprovado requerimento do deputado Firmino Paulo (PP) solicitando voto de pesar pela morte do senhor Ronivon de Carvalho Rodrigues ocorrida em Jaicós.





Os deputados Dr. Hélio Oliveira (PR) e Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Alepi, apresentaram requerimentos, respectivamente, pedindo ao Governo do Estado a inclusão de cirurgias bariátricas nos mutirões de cirurgias do Hospital Getúlio Vargas e a realização de sessão solene, no próximo dia 20 de junho, no plenário da Assembleia, em homenagem aos 51 anos da Associação dos Cegos do Piauí (Acep).

Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel