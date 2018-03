Assembleia aprova pedidos de obras ao Governo do Estado

O plenário aprovou, hoje (27), requerimento do deputado Júlio Arcoverde (PP) pedindo ao Governo do Estado o asfaltamento da estrada que liga o município de Pau D'arco à localidade Retiro, no município de Beneditinos. A deputada Juliana Moraes Souza, atualmente desligada do MDB, apresentou requerimento pedindo voto de pesar pela morte do senhor Carlos Henrique Athaíde, ex-secretário de Agricultura de Parnaíba.





O deputado João de Deus (PT), líder do Governo, teve aprovado requerimento solicitando à Delegacia Geral de Polícia Civil a realização de investigação sobre os motivos que o levaram a ser fotografado em seu celular durante sessão da Assembleia Legislativa. Por sua vez, o deputado Rubem Martins (PSB) requereu da Secretaria de Segurança que não incorpore à Central de Gênero a Delegacia de Proteção às Crianças e Adolescentes.





O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, teve aprovados requerimentos solicitando ao Governo do Estado a recuperação da PI-392 que liga Bom Jesus do Gurguéia a Baixa Grande do Ribeiro e que envie ao Poder relatório sobre as obras da ponte sobre o rio Riachão localizado na PI-339 no município de Lagoa Alegre.





PROJETOS DE LEI – Na sessão desta manhã, foi lido Projeto de Lei do deputado Francis Lopes (PTC) que obriga as empresas de seguro privado e plano de saúde a fornecerem informações aos consumidores sobre a negativa de cobertura de assistência médica. Francis Lopes apresentou ainda Projeto de Lei que garante aos policiais militares o acesso gratuito aos ônibus intermunicipais com a apresentação da identidade funcional





O deputado Severo Eulálio (MDB) apresentou Projeto de Lei que reconhece de utilidade pública a Fundação de Hotelaria e Gastronomia do Piauí. Projeto de Lei do deputado João de Deus denomina de Antonio Makassar a ponte sobre o rio Riachão no município de Lagoa Alegre.





Também, foi lido no pequeno expediente ofício do Ministério Público Estadual encaminhando ao Poder Legislativo Projeto de Lei que altera a Lei 6237/2012 que trata sobre padrões remuneratórios dos servidores do MPE. O Tribunal de Justiça do Estado apresentou ainda Projeto de Lei que trata sobre a organização dos serviços de notas e registros do Piauí.

J. Barros - Edição: Caio Bruno