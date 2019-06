Assembleia aprova pedido à bancada sobre orçamento para a BR 222 no Piauí

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado aprovou, na sessão de hoje (18), uma série de requerimentos apresentados pelos deputados estaduais, entre eles a solicitação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), para que a bancada federal do Piauí no Congresso, o relator do orçamento na Câmara dos Deputados e ao Ministro da Secretaria de Governo da República incluam no Orçamento Geral da União, recursos destinados à conclusão do trecho piauiense da BR-222.



Também, foi aprovado o requerimento do deputado Nerinho (PTB), ao Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a realização de estudo objetivando o tombamento da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Picos.



Vários requerimentos apresentados pela deputada Teresa Britto (PV) também foram aprovados. A deputada solicitou da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro/Norte, o aterro das valas da Rua Água Santa; da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a pavimentação das ruas Antônia Donana, na Santa Maria da Codipi III; a recuperação do asfalto das Avenidas José Soares, Santa Teresinha, rua Júlio Arcanjo no bairro Monte Castelo, Av. Dom Helder.



Teresa Britto também solicitou ao Instituto de Águas e Esgotos do Piauí, a instalação de poço na comunidade Alegrete Velho, em Alegrete do Piauí; ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a recuperação da estrada que liga David Caldas à PI-112 e a pavimentação da estrada que dá acesso a Praia do Arrombado. Ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a parlamentar do PV solicitou a instalção de sinalização, redutor de velocidade e lombada na BR-135, no município de Bom Jesus.



A deputada Lucy Soares (Progressistas) solicitou da Secretaria Estadual de Educação, informações sobre a origem de recursos para admissão de pessoal, em carater contratual por pessoa física, no Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Pio XII, em Altos e sobre o prazo de conclusão da quadra poliesportiva do Centro Estadual de Educação em Tempo Integral Rama Boa.



A depudata também pediu à SEDUC a cobertura e piso no pátio, cadeiras, bebedouros também para o Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Pio XII e o reconhecimento de materiais e equipamentos em desuso, construção de vestiário masculino, revisão da estrutura elétrica, refeitório e a contratação de profissional técnico em informática para o Centro Estadual de Educação em Tempo Integral Rama Boa, também em Altos.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) solicitou da Secretaria de Estado, informações sobre quais imóveis que o Governo do Estado aluga para instituições públicas, a lista e os valores pagos; da SEDUC, a informação de quanto é pago pela Secretaria para a realização de preparatório do ENEM no ginásio Verdão; da Secretaria de Saúde, requereu cópia do pedido de credenciamento para os serviços especializados dos hospitais Tibério Nunes, em Floriano e Justino Luz, em Picos.



Neiva também encaminhou requerimento ao Governador sugerindo que seja incluídas obras estruturantes para a saúde nas novas operações de crédito do Estado.



Matérias lidas – O deputado Georgiano Neto (PSD) solicitou da Secretaria Estadual de Educação, a construção de um prédio para funcionamento de escola, e da ANATEL e das operadores de telefonia celular a instalação de torres de telefonia celular na localidade Barra do Longá, em Buriti dos Lopes. O deputado também requereu da Secretaria de Saúde uma ambulância para o município de Campo Grande do Piauí



O deputado Firmino Paulo (Progressistas) apresentou Projeto de Lei que reconhece a utilidade pública da Associação de Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Estado do Piauí.



Todas as matérias precisam de aprovação do Plenário da Casa.





