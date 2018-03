Assembleia aprova 20 requerimentos e recebe dois Projetos de Lei

Vinte requerimentos apresentados pelos deputados estaduais reivindicando a realização de obras para beneficiar a população e audiências públicas foram aprovados na sessão plenária de hoje(22) da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Themístocles Filho (MDB). Os parlamentares apresentaram ainda dois Projetos de Lei que serão analisados agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

A deputada Juliana Moraes Souza (MDB) apresentou três requerimentos, incluindo um que visa pedir informações à Companhia de Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa) sobre a coleta de dejetos líquidos na área dos Tabuleiros Litorâneos em Parnaíba. Segundo ela, esses dejetos ameaçam a saúde da população e o meio ambiente.

Juliana Moraes Sousa requereu informações ao Governo do Estado sobre o prazo para conclusão das obras da Ponte Simplício Dias em Parnaíba e a relação das empresas que fornecem alimentação para os hospitais. O deputado Marden Menezes (PSDB) requereu ao Governo a inclusão de Piripiri entre os municípios beneficiados com pavimentação asfáltica realizada com recursos de empréstimo obtido pelo Estado junto à Caixa Econômica Federal.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) teve aprovados quatro requerimentos pedindo ao Governo a construção de um Centro de Convivência para Idosos em Porto, um centro comunitário e um chafariz em Colônia do Gurguéia e a climatização da Unidade Escolar Francisco Mendes de Moura em Nossa Senhora dos Remédios. O deputado Severo Eulálio, líder do MDB, requereu ao Governo a conclusão da estrada entre Picos e Santana do Piauí e a implantação do Mutirão da Catarata em Picos.

Os deputados Luciano Nunes(PSDB), vice-presidente da Assembleia, e Marden Menezes, pediram a realização de audiências públicas para debater, respectivamente, o atraso no pagamento de servidores terceirizados do Estado e para tratar sobre o Projeto de Lei 05/2018 que garante o acesso gratuito dos educadores físicos às academias de ginástica existentes no Piauí.

PROJETOS - O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), requereu ao DER-PI (Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí) a recuperação das rodovias que ligam Campo Maior a Castelo do Piauí e Castelo do Piauí a Buriti dos Montes. O deputado Francis Lopes(PRP) pediu ao Governo a recuperação da rodovia que liga as localidades Mangabeira e Chapada do Mangabal em Jardim do Mulato.

Francis Lopes e Dr. Hélio Oliveira(PR) apresentaram Projetos de Lei que dispõem, respectivamente, sobre a instituição da Política de Cuidados Biopsicossociais aos Educandos e Educadores das escolas públicas estaduais e sobre a obrigatoriedade da capacitação sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros para as pessoas que trabalham em escolas e creches do Piauí.

J. Barros -Edição: Katya D'Angelles