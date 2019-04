Assembleia anuncia R$ 300 mil para auxiliar famílias do Parque Universitário

Uma comissão de deputados que visitou as famílias do Parque Rodoviário, nesta segunda-feira (8), anunciou a destinação de R$ 300 mil, por meio de emenda de todos os parlamentares, para auxiliar as vítimas atingidas pela inundação na aquisição de eletrodomésticos e outros produtos essenciais.

De acordo com a deputada estadual Teresa Britto (PV), o recurso será destinado à Ação Social Arquidocesana, da Igreja Católica, para que a instituição possa fazer a gestão do recurso.

"Com relação a alimentos e material de limpeza as vítimas estão bem assistidas, mas muitas famílias precisam de fogão, geladeira, panelas, guarda-roupa e outros móveis e eletrodomésticos. Esse recurso, destinado em conjunto por todos os 30 deputados, será direcionado principalmente para essa demanda", destaca.

Os deputados também anunciaram à comunidade que, durante a sessão ordinária desta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa, será definida uma reunião emergencial com o governador Wellington Dias e com o prefeito Firmino Filho para viabilizar as ações emergenciais de apoio à comunidade.

A Assembleia também solicitará, ao Ministério Público do Piauí, uma Ação Civil Pública contra a empresa responsável pelo muro de contenção que rompeu e atingiu as famílias, para o devido apoio à população.

Também participaram da comissão que visitou as famílias os deputados Franzé Silva (PT), Gessivaldo Isaías (PRB) e Evaldo Gomes (SD).



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles