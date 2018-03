Assembleia abre seminário Pensar Piauí Prosperidade Agora

Convocada por requerimento do deputado João de Deus Sousa(PT), a Assembleia Lezgislativa abriu na manhã desta quinta-feira(15) a primeira sessão do seminário “Pensar Piaui Prosperidade Agora”, que será realizado em duas etapas. A segunda acontece na próxima quinta-feira(22).

A sessão foi presidida pelo deputado Themístocles Filho(MDB), que chamou para compor a mesa dos trabalhos o sociólogo Antônio José Medeiros, o economista Felipe Mendes; o delegado geral da polícia civil, Riedel Batista; e o juiz Thiago Brandão, presidente da Associação dos Magistrados.

Ao abrir este primeiro dia de debates o deputado João de Deus explicou os motivos que o levaram a promover o seminário “Pensar Piauí”, que consiste basicamente “em aprofundar as discussões de temas que já são debatidos diariamente pelo parlamento estadual, visando o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”.

Em seguida se apresentaram os seguintes palestrantes: Felipe Mendes, professor de economia da UFPI – Universidade Federal do Piauí, que, juntamente com o sociólogo Antônio José Medeiros, falou sobre “Economia. Atualidade e Perspectivas”.

Com o tema “Segurança: situação e desafios”, a palestra seguinte teve como debatedores o delegado geral da polícia civil, Riedel Batista; e o juiz Tiago Brandão, presidente da associação de magistrados.

Para a próxima quinta-feira(22) estão previstas as seguintes palestras: “Saude: Diagnóstico e Recomendaçoes”, com o doutor Gilberto Albuquerque, diretor do HUT e Florentino Neto, secretário estadual de saúde; e “Educação: quadro atual e tarefas”, com Ellen Guerra, superintendente de ensino da Seduc, e José de Arimateia Lopes, reitor da UFPI.



Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles