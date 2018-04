Asalpi comemora dia das mães e do trabalhador

A exemplo dos anos anteriores o Clube da Asalpi realizará a festa em comemoração ao Dia das Mães, dia 13 de maio, no segundo domingo do próximo mês.

Haverá música ao vivo e distribuição de brindes entre os sócios e servidores do legislativo estadual piauiense. Em seguida, haverá distribuição de brindes e música ao som da banda “Guere – Guere” .

No dia 1º de maio a Asalpi realizará comemorações ao Dia do trabalhador. O clube da Asalpi foi inaugurado em 1991. Lourival Santos, secretário do clube dos servidores da Assembleia legislativa informou que hoje, “existe boa estrutura e salão de eventos”.

O Clube da Asalpi está localizado na estrada da Usina Santana, no quilômetro 15, numa área de 20 metros quadrados e ampla estrutura. Possui área de estacionamento, quadra esportiva, campo de futebol, piscina semi – olímpica e área verde, com restaurante e dois salões para eventos.

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno