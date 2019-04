Arquivo da Assembleia do Piauí está entre os melhores do Brasil

O Arquivo da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) é um dos melhores acervos do país. A informação é do coordenador, historiador e servidor efetivo da Casa, Lourival de Carvalho Santos. Nele, qualquer cidadão pode acompanhar qualquer projeto de lei, requerimentos, que estejam tramitando ou que já foram aprovados e sancionados pelo governo.

Para isso, abasta acessar o site da alepi.www.alepi.pi.gov.br/ para matérias legislativas ou normas jurídicas.De acordo com Lourival Carvalho, a finalidade do arquivo é guardar, manter conservado toda documentação do Legislativo Estadual. Existem atualmente cerca de 100 mil processos disponíveis para qualquer pessoa que precisar ter acesso a essas informações.

“Acabou o manuseio do papel. Os documentos originais são guardados para uma necessidade de uma possível duvida que se possa haver”, disse.Todas as leis, desde de 1959, até os dias atuais, toda tramitação de qualquer projeto seja estadual ou federal e de todos os Poderes estão disponíveis no site da Assembleia . Toda documentação é arquivada de acordo com o Conselho Nacional de Arquivo – CONAR, que obedecendo a lei federal que exige que toda documentação seja arquivada de acordo com a temporaridade arquivamento de documentação.





Amparo Oliveira - Edição: Caio Bruno