Aprovados votos de pesar pela morte de acidentados na BR-343

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje(20), votos de pesar pela morte do advogado Pedro Carvalho e do senhor José Luis de Paiva Igreja II, filho do jornalista e auditor fiscal do Estado, José Luiz Paiva Igreja, que foram vítimas de acidente automobilístico ocorrido no último domingo na BR-343 entre as cidades de Altos e Campo Maior.





Todos os deputados pediram para assinar os requerimentos de votos de pesar que foram apresentados pelos deputados Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, Juliana Moraes Souza (MDB) e João Madison (MDB). Themístocles Filho disse que Pedro Carvalho era servidor do Poder Legislativo.





Também, foi aprovado esta manhã requerimento da deputada Belê Medeiros (PP) pedindo voto de louvor ao Instituto Monsenhor Hipólito, sediado em Picos, que completou 74 anos. O deputado Dr. Pessoa, líder do PSD, apresentou Projeto de Lei que reconhece de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado do Piauí.

J. Barros - Edição: Caio Bruno