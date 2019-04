Aprovados requerimentos que solicitam melhorias para o Estado

Uma série de requerimentos foram aprovados na sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa solicitando melhorias para o Estado. As matérias serão encaminhadas aos órgãos competentes para que sejam executadas.

A deputada Teresa Britto (PV) requereu à empresa Cepisa Equatorial a melhoria do fornecimento de energia elétrica no povoado Santa Rosa no município de União. O deputado B. Sá (PP) requereu do presidente Themístocles Filho a colocação do sinal da TV Assembleia no município de São João da Varjota.

A deputada Lucy (Progressistas) pediu do DER informações sobre a obra de duplicação da BR 316 que se encontra inacabada, a recuperação da PI-130 entre Teresina e Palmeirais e do trecho da BR-316 localizada em frente à Penitenciária José Ribamar Freitas; pediu à Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres informações sobre a unidade móvel Ônibus Lilás informações sobre os atendimentos realizados em 2018 e 2019. A deputada também requereu da Secretaria de Saúde uma ambulância para o Hospital Regional Eustáquio Portela, em Valença; da FUNDESPI solicitando esclarecimento sobre a execução e da construção da praça da Juventude, localizada no loteamento Cidade Verde em Teresina.

O deputado Firmino Paulo (Progressistas) requereu a realização de audiência pública na Comissão de Segurança Pública para debater mensagem enviada pelo Governo do Estado que integra a Reforma Administrativa. Ele também requereu do Instituto de Desenvolvimento do Piauí informações sobre as obras da adutora Padre Lira e da Secretaria de Infraestrutura solicitando informações sobre o andamento da obra do mercado público da comunidade Salgado, em Dom Inocêncio.

Já o deputado Dr. Hélio (PR) solicitou que seja encaminhado ofício à AGESPISA solicitando vistoria em caráter de urgência nas galerias e esgotos dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas nas cidades de Parnaíba e Ilha Grande.

O deputado Henrique Pires (MDB) requereu que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação solicitando, caso seja possível, a doação de consultórios odontológicos móveis do programa Brasil Sorridente no Estado do Piauí. O deputado defendeu que as unidades estão paradas na Universidades Federal do Piauí há pelo menos novo meses sem uso. “Não é possível que num estado tão carente como o nosso não encontremos um destino melhor para esses equipamentos do que eles ficarem parados e abandonados ali na Universidade”, defendeu.

O deputado Francisco Limma (PT) solicitou que seja encaminhado expediente aos senhores deputados federais que compõe a bancada federal do Piauí convite para audiência pública que acontece no dia 6 de maio sobre a Proposta de Reforma da Previdência. Já o deputado Gessivaldo Isaías (PRB) requereu a realização de sessão solene no dia 10 de abril em comemoração ao Dia do Jornalista.



Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles