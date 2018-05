Aprovados onze requerimentos e redação final de Projetos de Lei

Onze requerimentos apresentados pelos parlamentares estaduais e a redação final de dois Projetos de Lei do Poder Judiciário foram aprovados na sessão de hoje(29) pela Assembleia Legislativa. O deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, teve aprovados requerimentos pedindo ao Governo do Estado a recuperação da PI-212 que liga Porto a Campo Largo, na região Norte.



O deputado Fábio Novo (PT) requereu ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) a recuperação de trecho da BR-135 entre Jerumenha e Bertolinia, na região Sul do Estado, e a instalação de um posto de vacinação na Assembleia Legislativa pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Também, foram aprovados requerimentos do deputado Georgiano Neto (PSD) solicitando ao Governo do Estado a conclusão das obras da Barragem Nova Algodões em Cocal e a recuperação da PI-115 no município de Buriti dos Lopes.



O plenário aprovou requerimento do deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição, pedindo ao comandante geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho, que informe à Assembleia Legislativa porque os policiais promovidos não tiveram incorporados em seus contracheques os novos valores de suas remunerações.



PESAR – O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) teve aprovados requerimentos pedindo voto de pesar pelo falecimento dos senhores Raimundo Ribeiro, ocorrido em Parnaíba no último dia 28, e David Pereira Feitosa, servidor da Assembleia Legislativa, que faleceu em Teresina no dia 25 de maio. O plenário aprovou requerimento de voto de pesar do deputado Rubem Martins (PSB) pela morte do agrônomo Jeferson Ribeiro verificada em Picos no dia 20 deste mês.



Os deputados aprovaram ainda na sessão desta manhã a redação final dos Projetos de Lei do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual que tratam sobre a criação de cargos de assessor de magistrado e assistente de segurança do Tribunal de Justiça do Estado e de reajuste salarial para os servidores do MPE.







J. Barros - Edição: Katya D'Angelles