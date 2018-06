Aprovados no concurso solicitam apoio do presidente da Alepi

Na última sexta-feira,(15), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, teve audiência com os aprovados no concurso para agente penitenciário – SEJUS 2016. Na reunião que ocorreu na presidência da Alepi, eles solicitam a ajuda do parlamentar em relação a nomeação do concurso que já foi homologado.



“O povo quer é educação, saúde, estradas e segurança. Sempre pensamos na população do Estado do Piauí. Vamos auxiliar no que for possível para que eles sejam nomeados, pois quanto mais segurança tivermos, melhor”, disse o presidente da casa, deputado Themístocles Filho (MDB).

Rinaldo Sousa, um dos aprovados no concurso, disse que o que pleiteia de imediato é a nomeação dos 150: “mas o secretário de justiça falou que seriam três etapas e o secretário de administração falou que seriam duas etapas. Nós acreditamos que é viável e há inclusive uma previsão orçamentária de nomeação imediata de 150 novos agentes”, afirmou.

“No dia 26 de abril nos concluímos o curso de formação, uma etapa que nos habilita para sermos nomeados e até o presente momento não tivemos uma informação concreta da secretaria de justiça e nem do governo do estado. Viemos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa para que ele possa tentar algum contato, alguma conversa com o governo do estado, para que a gente possa ter uma programação, um cronograma de nomeações”, complementou Rinaldo Sousa.

