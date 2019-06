Aprovado voto de louvor ao Colégio das Irmãs de Picos

O plenário aprovou requerimento da deputada Belê Medeiros (Progressistas) pedindo a aprovação de voto de louvor à Irmã Ana Teresa, diretora do Instituto Monsenhor Hipólito de Picos, que é conhecido como Colégio das Irmãs, que tem mais de 70 anos de funcionamento naquele município da região Centro-Sul do Estado.Ao ocupar a tribuna para defender a proposição, a parlamentar progressista disse que a Irmã Ana Teresa Bezerra da Silva e o Colégio das Irmãs têm relevantes serviços prestados à sociedade picoense e de municípios circunvizinhos. Ela afirmou que o Colégio das Irmãs está realizando os XIX Jogos Intercoleguais Cordimarianos com a participação de centenas de alunos de vários Estados, como Piauí, Sergipe e Pará.O deputado Nerinho (PTB) pediu à deputada Belê Medeiros para subscrever o requerimento, afirmando que iniciou sua carreira política quando estudou no Colégio das Irmãs e foi eleito para a presidência do Grêmio Estudantil daquele estabelecimento de ensino.J. Barros - Edição: Katya D'Angelles

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles