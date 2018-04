Aprovado requerimento para pagamento de indenização às vitimas de Algodões

Foram lidos e votados na sessão plenária da manhã desta segunda-feira (09) dois requerimentos apresentados pelo deputado Marden Menezes (PSDB). Ambos foram aprovados por unanimidade em plenário.

O primeiro, requer que o Governo do Estado e a Secretaria de Fazenda façam o pagamento das indenizações das vítimas do rompimento da Barragem de Algodões. As indenizações, que foram negociadas e homologadas na Justiça, começaram a ser pagas em maio de 2017, mas estão em atraso desde dezembro do mesmo ano.

“Nós só conseguimos o compromisso do Governo do Estado de pagar as indenizações depois de oito anos do acidente. De lá pra cá o pagamento seguiu normalmente quando começaram a ter atrasos. E a situação dessas famílias é de extrema dificuldade, e algumas delas já ameaçam voltar a Justiça para que o pagamento seja efetivado”, disse Menezes.

O segundo, requer também do Governo do Estado, da Defesa Civil do Estado e da Emgerpi providências urgentes no sentido de verificar a situação das principais barragens e açudes do Estado que acumulam grande quantidade de volume d'água nesse período chuvoso, garantindo assim a segurança da população. Requer também que sejam feitos todos os esforços para sanar a situação do Açude do Bezerro, na cidade de José de Freitas, em eminente risco de rompimento.

“A tragédia da Barragens de Algodões parece que não serviu de nada para que o Governo do Estado se precavesse no controle e fiscalização das represas do Piauí”, completou Marden Menezes.

Segurança, educação, trânsito e reajuste salarial





Aprovados - Na mesma sessão ainda foram aprovados os requerimentos do deputado Wilson Brandão (Progressistas) à Superintendência Regional do Banco do Brasil requerendo a reabertura da agência da instituição na cidade de Jaicós, no Centro-Sul do Estado e o requerimento solicitando à Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito de Teresina a uma faixa de pedestres na Av. Marechal de Castelo Branco, em frente a Assembleia Legislativa. O parlamentar Progressista ainda teve um terceiro requerimento aprovando, solicitando da Agespisa a realização de obras de saneamento na zona urbana da cidade de Pedro II.

Também foi votado e aprovado o requerimento do deputado João Mádison (MDB) solicitando a realização de uma sessão solene em comemoração aos 10 anos da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Usando O tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, o deputado Gustavo Neiva (PSB), externou sua preocupação com a situação da segurança pública no Piauí. Segundo ele, só nesta última semana, em quatro municípios diferentes, de Norte a Sul do Estado, aconteceram estouros em bancos e com reféns.

“Estamos entregues à sorte e nas mãos de Deus. Nós sentimos o aumento, considerável, da violência, e essas quadrilhas organizadas, estão tomando conata do estado do Piauí, disse o parlamentar, enumerando os municípios como Gilbués, no extremo Sul do Estado e na cidade de Barras, como sendo Algumas das cidades onde ocorreram tentativas de arrombamentos em bancos.

Gustavo Neiva disse ainda que a população está entregue à sua própria sorte, sem ter por parte do Estado, a sua proteção. E reforçou, que mais uma vez ele externa sua preocupação com os municípios piauienses.

“Municípios onde existem um ou dois policiais, sendo humanamente impossível se fazer uma segurança com esse número de policiais. Por mais coragem, boa vontade e determinação que tenham esses homens e mulheres que fazem parte das Polícias Civil e Militar do Estado do Piauí, é impossível se fazer segurança, sem a menor condição de trabalho, com um efetivo pequeno”, enfatizou o deputado.

O parlamentar solicitou do governo do Estado, providências enérgicas, para que os municípios possam ter segurança.

EVALDO GOMES (PTC) – o parlamentar aproveitou o momento, para fazer um pedido aos membros das Comissões de Constituição e Justiça de Finanças, para comparecerem à sala de reuniões, amanhã, com horário previsto para às 9 horas.

O parlamentar observou que estavam presentes, nas dependências do plenário, servidores da TV Antares e da Secretaria de Cultura, por conta de um projeto que beneficiará essas duas categorias, com aumento de salários. “Para que possamos votar esse projeto, amanhã, em plenário, há uma necessidade muito grande de chegarmos a um entendimento, com os deputados desta Casa”, disse Evaldo Gomes.

O deputado enfatizou que o projeto irá trazer benefícios aos trabalhadores e servidores do Estado e que é preciso levar em consideração nesse momento, que o debate não é de governo e nem de oposição, mas sobretudo, em favor dos servidores.

Ele lembrou ainda que serão realizadas uma reunião com a CCJ e Administração, o que irá possibilitar ainda no dia de amanhã, o projeto ser votado em plenário.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles