Aprovado projeto que beneficia deficientes visuais

Reunida hoje (5) sob a presidência do deputado Georgiano Neto (PSD), a Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 05/2019 do deputado Gessivaldo Isaías (PRB) que beneficia portadores de deficiência visual, acatando parecer favorável da deputada Flora Izabel (PT).





De acordo com a proposição de Gessivaldo Isaías, as empresas que administram as estações rodoviárias serão obrigadas a colocar placas com inscrições em braille contendo os nomes das linhas de ônibus visando orientar os deficientes visuais. Também, foi aprovado Projeto de Lei do Poder Executivo que trata sobre a cessão de imóvel para o Juazeiro Gama Futebol Clube, com base em parecer favorável do deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição.





Os deputados Gustavo Neiva e Nerinho (PTB) pediram vistas do Projeto de Lei 84/2019 do deputado Francisco Costa (PT) que autoriza o Poder Executivo a ceder imóvel para empresas que atuam na área de saneamento básico. A reunião da Comissão de Infraestrutura foi realizada na sala da Comissão de Constituição e Justiça e contou ainda com a presença dos deputados Flora Izabel (PT), Lucy (Progressistas), Dr. Hélio Oliveira (PR), Severo Eulálio (MDB) e Evaldo Gomes (Solidariedade).

J. Barros - Edição: Caio Bruno