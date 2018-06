Aprovado em comissão projeto que insere taxa de fiscalização em atividades do MP

A Comissão de Administração Pública e Política Social se reuniu nesta manhã de terça-feira, quando discutiu e aprovou, o Processo AL 29/18, do Tribunal de Justiça do Piauí, que altera a Lei de Custas e Emolumentos do estado do Piauí.





O deputado Wilson Brandão (PP) fez a leitura do processo, que segundo ele, tramita na Comissão de Administração Pública. A relatora da matéria foi a deputada Liziê Coelho (MDB). A parlamentar ressaltou que trata-se da proposição de autoria do Poder Judiciário do Estado do Piauí, e que tem como objetivo, inserir dispositivos à Lei 6.920, de 2016.





De acordo com Liziê Coelho, a lei estabelece normas sobre custas, emolumentos, despesas processuais, e pelos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. “O projeto de lei tem como base inserir na lei de custas e emolumentos, uma taxa de fiscalização do Ministério Público (MP), já anteriormente, aprovada por esta Casa, tendo em vista que não consta na tabela da supracitada lei”, esclareceu.





Liziê Coelho disse ainda que a proposição tramitou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tendo sido aprovada por unanimidade, chegando a Comissão de Administração Pública e Política Social, para que fosse emitido o parecer, nos termos regimental.





A deputada também explicou que a taxa, do Ministério Público, reverterá os recursos para a modernização do MP, uma instituição, de acordo com o parecer da relatora, que necessita e depende do referido Fundo. “Entendemos que o quadro atual do Ministério Público Estadual do Estado do Piauí encontra-se limitado, o que interfere, diretamente, na prestação dos seus serviços para a sociedade. Anda mais, para uma sociedade tão carente, como a nossa, que a todo instante, precisa dos serviços do Ministério Público”, justificou.

MENSAGEM NÚMERO 28

A mensagem de número 28, do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a proceder a sessão do uso de imóvel, pertencente ao patrimônio imobiliário do Estado do Piauí, foi discutida e aprovada, por unanimidade, durante a reunião, na manhã desta terça-feira (19), na reunião da Comissão de Infraestrutura e Política Econômica.





O relator da matéria foi o deputado Zé Santana (MDB) enfatizou que o imóvel está situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 377, no município de Picos, pelo prazo de 20 anos, para a Academia de Letras, da região de Picos. A matéria foi aprovada por unanimidade.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno