Aprovadas sete proposições na Ordem do Dia da sessão de hoje

Sete proposições foram aprovadas em primeira e segunda votações na Ordem do Dia da sessão plenária de hoje (27) da Assembleia Legislativa, incluindo o Projeto de Lei 52/2017 do Poder Executivo que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio do Piauí, a ser comemorado no dia 27 de maio, que é a data em que ocorreu o estupro coletivo de quatro adolescentes em Castelo do Piauí, quando uma delas morreu.





O plenário aprovou o Indicativo de Projeto de Lei 15/2017 do deputado Aluísio Martins (PT) que garante aos agricultores piauienses portadores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) a isenção no pagamento de taxas cobradas pelo Detran-PI (Departamento de Trânsito do Piauí) para obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como de sua renovação.





Foram aprovados Projetos de Lei dos deputados Aluísio Martins e João Madison (MDB) que denominam, respectivamente, de José Antônio Machado Lopes Sobral o elevado da avenida Miguel Rosa, em Teresina, e de João Coelho a rodovia PI-110 no trecho entre a BR-222 (Alto Alegre) e Piracuruca com extensão de 22 quilômetros.





Os deputados Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, e Dr. Pessoa (Solidariedade) tiveram aprovados Projetos de Lei que reconhecem de utilidade pública a Liga Rural Amadora de Esporte Barrense e a Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí. Foi aprovado Projeto de Lei do deputado Antônio Félix (PTC) que dispõe sobre a revisão da circunscrição territorial do município de Beneditinos.





J. Barros - Edição: Caio Bruno