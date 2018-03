Aprovada audiência para discutir situação dos professores do Estado

Os deputados Gustavo Neiva (PSB), Robert Rios (PDT), Rubem Martins (PSB) e Luciano Nunes (PSDB) apresentaram, na manhã desta quarta-feira (07), requerimento a realização de uma audiência pública para discutir a situação dos professores da rede pública estadual.

Em greve desde o dia 23 de fevereiro, os professores da rede estadual querem o pagamento do reajuste de 6,81% aprovado pelo MEC. O Governo alegou o regime prudencial para o não pagamento do reajuste e propôs a sua aplicação parcial como auxílio-alimentação com a exclusão de aposentados e pensionistas.

Cartório no Dirceu - O deputado Aluísio Martins (PT) apresentou requerimento solicitando da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a instalação de um cartório de ofícios na região do grande Dirceu, em Teresina.

Asfaltamento - O deputado Júlio Arcoverde (PP) solicitou que seja enviado expediente ao Governador do Estado pedindo providências para asfaltamento da estrada que liga os municípios de Pau D'Arco ao povoado Retiro, no município de Beneditinos.

Voto de Louvor - Já a deputada Belê (PP) solicitou voto de louvor ao Instituto Monsenhor Ipólito que comemora 74 anos de fundação. Localizada na cidade de Picos, a instituição se descreve como a realização do sonho de Monsenhor João Hipólito de fundar uma escola dirigida por Religiosas que assumissem um processo educativo de qualidade à luz dos valores cristãos.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles